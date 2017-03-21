Фигуранта дела «Норд-Оста» Закаева приговорили к 19 годам колонии

Московский окружной военный суд (МОВС) признал обвиняемого Хасана Закаева виновным в соучастии в совершении теракта в Театральном центре на Дубровке и приговорил к 19 годам колонии строгого режима, сообщает «Газета.Ru».

Во время заседания Закаев попросил суд назначить ему более мягкое наказание.

Он заявил, что не знал о предназначении перевозимого им оружия.

Ранее сообщалось, что прокуратура просит 23 года колонии для фигуранта дела «Норд-Оста».

Уроженец Чечни Закаев был задержан в 2014 году, когда попытался въехать в Крым с территории Украины.

Театральный центр на Дубровке был захвачен террористами 22 октября 2002 года во время мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказались более 900 человек. В результате захвата погибли, по разным данным, от 130 до 174 человек.