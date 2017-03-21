Глава комитета по экономической политике: Выполнение майских указов тормозит сфера инвестиций

На заседании правительства Петербурга отчитались о выполнении майских указов президента. Как передаёт корреспондент "Фонтанки", 21 марта исполняющий обязанности главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко заявил, что в подавляющем большинстве майские указы будут в Петербурге исполнены вовремя.

"Недотягивают инвестиции, причины, не зависящие от города, – ограничение инвестиционного потока", – заявил он, добавив, что в городе зафиксирован рост ВРП и рост кредитования бизнеса.

Также, согласно его докладу, в городе сейчас достигнуты плановые показатели по заработным платам в сфере социальной политики. Так, педагоги общего образования, по данным Москаленко, в среднем получают 48 тыс. рублей. В сфере дошкольного образования – 45,8 тыс. рублей. В высших профессиональных учреждениях получают в среднем 67,8 тыс. рублей. Средняя зарплата медсестёр не дотягивает до планового показателя – 30 тыс. рублей. Средний медицинский персонал и врачи получают по 44 и 71 тыс. рублей. Учёные зарабатывают более 50 тысяч, посчитали в Смольном.

Чиновник отметил, что зафиксировано снижение младенческой смертности, по показателю снижение смертности по туберкулезу – перевыполнение. Кроме того, перевыполнен показатель занятости детей дополнительным образованием.

Так называемые «майские указы» Владимир Путин подписал сразу после вступления на пост главы государства 7 мая 2012 года. В основу документов была положена предвыборная программа президента. Реализация указов была объявлена приоритетом в деятельности президента и кабинета министров.