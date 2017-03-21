На парковке в Томске нашли взрывное устройство

На парковке в микрорайоне на юго-восточной окраине Томска сотрудники полиции обнаружили взрывное устройство. Как сообщает 20 марта издание «Новости в Томске», подозрительный предмет нашли около дома на улице Нефтяной. Прибывшие на место взрывотехники ФСБ и МВД установили, что речь идет о самодельном взрывном устройстве.

В связи с находкой жители первых этажей двух близлежащих домов были эвакуированы, после чего взрывное устройство было отвезено на специальный полигон и уничтожено.

17 марта взрывное устройство в Томске искали в бизнес-центре на улице Алексея Беленца в тот самый день, когда там проходила встреча Алексея Навального с волонтерами его штаба. При этом полиция так и не сообщила, была тревога ложной или нет.