Еще
11:58 21.03.2017
Пришлите свою новость!
11:49
Трех семиклассников сняли с электропоезда в Петербурге
11:46
Петербуржца отправили на исправительные работы за миллионный долг по алиментам
11:40
Глава петербургского УФСИН: Кресты-2 будет достраивать арестованный Кудрин
11:39
УФАС: Горизбирком нарушил федеральный закон при заключении контракта на транспортное обслуживание депутатов
11:34
«Главстрой-СПб» построит три детсада и школу на Парнасе
11:25
Фигуранта дела «Норд-Оста» Закаева приговорили к 19 годам колонии
11:25
Алексей Кортнев ("Несчастный случай"): О том, как живется в городе Лжедмитрове
11:18
Глава комитета по экономической политике: Выполнение майских указов тормозит сфера инвестиций
11:00
На парковке в Томске нашли взрывное устройство
10:52
«ВКонтакте» случайно передал пользователям админ-права
10:39
В Выборге ищут несовершеннолетнего насильника
10:35
Читатели «Фонтанки» оперативно помогли пожилым пациентам Максимилиановской больницы
10:31
Сирийская армия отбила ряд мощных атак на востоке Дамаска
10:21
СМИ: 17 британских банков участвовали в отмывании денег из РФ
10:15
При заезде на КАД с Витебского опрокинулась фура
10:09
Робби Уильямс вызвался выступить за Россию на «Евровидении»
10:03
Не контролируемые ЦБ организации исключат из операторов маткапитала
09:55
Экономическая полиция Петербурга обыскала и задержала 30 обнальщиков
09:41
Забастовки работников авиасферы в Финляндии отменяются
09:34
Петербургская пенсионерка за сто тысяч «спасла» внука от уголовного дела
09:25
Захарова ответила на сообщения о визите Тиллерсона в Москву
09:17
Пассажирам из 9 стран запретят летать в США с гаджетами
09:09
В 30 домах на Измайловском остывают батареи
09:01
СМИ: В кабмине обсуждают возврат налога с продаж
08:53
Роспотребнадзор начал борьбу с опасными комарами
08:45
Дочь Трампа получит кабинет в Белом доме и доступ к секретной информации
08:37
Октябрьскую набережную перекрыло ДТП
08:29
Кандидат в президенты Франции призвал страну «не сближаться с Путиным»
08:21
В Сирии сбили израильский беспилотник
08:13
СМИ: Глава госдепа Тиллерсон прилетит в Москву 12 апреля
08:05
На Оптиков «ГАЗель» развалилась пополам
01:24
Хармсовский "Маршрут №2" заведет в катакомбы Петрикирхе
00:57
Соцопрос: Ле Пен опережает Макрона
00:50
Старт Cygnus к МКС вновь перенесён
00:40
Трамп раскритиковал вывод войск США из Ирака
00:11
У Марса обнаружили исчезающие спутники
20/03
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
20/03
Россия начала поставки С-400 в КНР
20/03
В Колпино начали рассматривать иск Дмитриевой об отмене результатов выборов
20/03
В Москве ограбили букмекерскую контору
20/03
Порошенко встретился с лидерами фракций Рады из-за ситуации с МВФ
20/03
Главы ФБР и АНБ заявили о былой уверенности России в победе Клинтон
20/03
На месте Фарфоровского кладбища разрешили построить ТРЦ
20/03
Цены на нефть снижаются
20/03
Российский танкер столкнулся с испанским траулером
20/03
Трамп: Спецслужбы признали невмешательство России в выборы президента США
20/03
Реставрацию усадьбы Безбородко на Свердловской начали со львов
20/03
В Смольном все же решили реконструировать двор Михайловского дворца
20/03
На Бутлерова консьерж приняла погибшего мужчину за женщину
20/03
Деньги, телефоны и оружие нашли налетчики в квартире на Галстяна
20/03
Названы самые продаваемые в России лекарства
20/03
Кудрин: Если Европейский университет проиграет апелляцию, будет получать новую лицензию
20/03
Политический лайфхак: Как отмыться от зеленки?
20/03
В рейтинг долларовых миллиардеров Forbes вошли семь петербургских бизнесменов
20/03
На стройке в Мурино рабочему перерезали горло болгаркой
20/03
СБУ подготовила документ о запрете въезда Самойловой в страну
20/03
Племянник бывшего замминистра Беляева уволился из петербургского МЧС
20/03
Все 44 пассажира упавшего в Южном Судане самолета выжили
20/03
За попытку мошенничества с наследством вдова оказалась на скамье подсудимых
20/03
Конкурс на строительство развязки на Обводном канале признан несостоявшимся
20/03
«Фонтанка» за 60 секунд – 20 марта
20/03
Советник президента РФ и финский посол обсудили участие Финляндии в ПМЭФ-2017
20/03
Петербуржца не осудили за инцидент на обочине трассы
20/03
«ВКонтакте» запустил сервис сбора средств в группах
20/03
Рядом с Фарфоровским кладбищем все-таки появится торговый центр
20/03
Опрос: 57% молодых американцев считают Трампа «нелегитимным»
20/03
В ДНР заявили об атаке украинских военных в районе села Коминтерново
20/03
Отряд российских военных кораблей зашел в Кейптаун
20/03
ФБР ведет федеральное расследование вмешательства России в выборы президента США
20/03
В обломках разбившегося в Южном Судане самолета нашли девятерых выживших
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
21.03.2017 11:00

На парковке в Томске нашли взрывное устройство

На парковке в микрорайоне на юго-восточной окраине Томска сотрудники полиции обнаружили взрывное устройство. Как сообщает 20 марта издание «Новости в Томске», подозрительный предмет нашли около дома на улице Нефтяной. Прибывшие на место взрывотехники ФСБ и МВД установили, что речь идет о самодельном взрывном устройстве.

В связи с находкой жители первых этажей двух близлежащих домов были эвакуированы, после чего взрывное устройство было отвезено на специальный полигон и уничтожено.

17 марта взрывное устройство в Томске искали в бизнес-центре на улице Алексея Беленца в тот самый день, когда там проходила встреча Алексея Навального с волонтерами его штаба. При этом полиция так и не сообщила, была тревога ложной или нет.

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Трех семиклассников сняли с электропоезда в Петербурге
На парковке в Томске нашли взрывное устройство
«ВКонтакте» случайно передал пользователям админ-права
В Выборге ищут несовершеннолетнего насильника
При заезде на КАД с Витебского опрокинулась фура
Экономическая полиция Петербурга обыскала и задержала 30 обнальщиков
Петербургская пенсионерка за сто тысяч «спасла» внука от уголовного дела
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
В Москве ограбили букмекерскую контору
Порошенко встретился с лидерами фракций Рады из-за ситуации с МВФ
Убийство c диагнозом
Финны не посыпали - россияне перевернулись
Взять и задержать именем Бастрыкина
Сбитых в Купчино не подбирают
Куда не доехал вице-спикер ЗакСа Петербурга
Голос убитого подполковника слышит ФСБ
Малиновый статус зампреда ВЭБ
Зубья "Новых Крестов"
Подводный кабель протянули по воздуху
Девять раз стрелять и ждать, когда же умрет подполковник
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Политический лайфхак: Как отмыться от зеленки?

Погода разделила небо над Петербургом на темную и светлую сторону

Бобры усовершенствовали облик Дворцового парка в Гатчине

ДТП с тремя машинами случилось на Дибуновской во время блэкаута

"ДТП и ЧП"

На Полюстровском искали бомбу в магазине автозапчастей

кадр из видео

SUP-серферы угнали льдину во Владивостоке

Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.