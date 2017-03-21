Алексей Кортнев ("Несчастный случай"): О том, как живется в городе Лжедмитрове

21.03.2017 11:25

Музыкант Алексей Кортнев (группа "Несчастный случай").

Почти два года группа «Несчастный случай» не выпускала песен, но на осенних концертах порадовала поклонников сразу двумя новыми композициями ― «Патриот» и «Халява». О том, как высказать свою гражданскую позицию, проживая в "городе Лжедмитрове", в прямом эфире рассказывает лидер этого коллектива Алексей Кортнев.