(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
21.03.2017 11:25
Алексей Кортнев ("Несчастный случай"): О том, как живется в городе Лжедмитрове
Почти два года группа «Несчастный случай» не выпускала песен, но на осенних концертах порадовала поклонников сразу двумя новыми композициями ― «Патриот» и «Халява». О том, как высказать свою гражданскую позицию, проживая в "городе Лжедмитрове", в прямом эфире рассказывает лидер этого коллектива Алексей Кортнев.
А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram
-
Lentainform
-
MarketGid News