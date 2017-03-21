Сирийская армия отбила ряд мощных атак на востоке Дамаска

Бойцы сирийской армии 21 марта отбили серию мощных атак со стороны боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в промышленной зоне района Джобар на востоке Дамаска, сообщает государственное телевидение страны.

Согласно данным ТВ, члены банд "Ан-Нусры" и подконтрольных ей группировок предприняли вылазку на позиции военных неподалеку от офиса электрической компании. К настоящему времени все нападения успешно отбиты.

Как передает РИА Новости, военные действия в восточных и северо-восточных районах столицы после заметного снижения к вечеру вновь возобновились в полную силу.