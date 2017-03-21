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21.03.2017 10:35

Читатели «Фонтанки» оперативно помогли пожилым пациентам Максимилиановской больницы

За полторы недели Благотворительному фонду «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым людям, удалось собрать необходимые 157800 рублей для пациентов пяти отделений сестринской помощи Максимилиановской больницы. В этих отделениях находятся пожилые и одинокие или оставленные своими родственниками люди.

С просьбой о помощи к фонду обратилась главный врач больницы – из-за сбоя в системе ЕИС петербургские стационары не смогли вовремя заключить контракты. Фонд «Долго и счастливо» помог обеспечить пожилых людей необходимыми лекарствами, пока не будет государственной поставки, а на памперсы был объявлен срочный сбор.

Отметим, что свыше ста тысяч буквально за один день собрали именно читатели «Фонтанки».

Всего свои личные средства на помощь пожилым пожертвовали 137 человек.

«Мы передали в больницу 200 упаковок качественных и столь необходимых средств гигиены. Этого запаса хватит, чтобы дожить до поставки по госзакупке. Мы очень тронуты той массовой и оперативной помощью, которой вы ответили на нашу просьбу», – поблагодарили в фонде «Долго и счастливо».


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