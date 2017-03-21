СМИ: 17 британских банков участвовали в отмывании денег из РФ

В рамках международной схемы по отмыванию денег из России почти $740 млн прошли через 17 крупнейших банков Великобритании, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts.

Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что в период с 2010 по 2014 год в рамках этой схемы из России было выведено почти $20 млрд, при этом сумма может достигать и $80 млрд.

Следователи выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных россиян принимал участие в схеме, которую The Guardian называет «Всемирная прачечная» и в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские банки.

По оценкам правоохранителей, в схеме участвуют около 500 человек.