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21.03.2017 10:21

СМИ: 17 британских банков участвовали в отмывании денег из РФ

В рамках международной схемы по отмыванию денег из России почти $740 млн прошли через 17 крупнейших банков Великобритании, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts.

Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что в период с 2010 по 2014 год в рамках этой схемы из России было выведено почти $20 млрд, при этом сумма может достигать и $80 млрд.

Следователи выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных россиян принимал участие в схеме, которую The Guardian называет «Всемирная прачечная» и в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские банки.

По оценкам правоохранителей, в схеме участвуют около 500 человек.

 

Источник: "Газета.ру"


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