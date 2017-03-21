«ВКонтакте» случайно передал пользователям админ-права

Из-за масштабного сбоя пользователи «ВКонтакте» минувшей ночью на несколько минут получили доступ к служебным разделам сайта, в том числе к управлению сообществами.

Информация о сбое появилась в 01:19 ночи 21 марта на официальной странице команды «ВКонтакте». По данным vc.ru, незадолго до полуночи 20 марта возникли проблемы с доступом к аудиозаписям и отправкой сообщений. Когда сбой устранили, миллионы пользователей случайно получили доступ не только к личной информации, но и к функциям модераторов, в том числе к баг-трекеру. Административная панель с соответствующими инструментами была доступна всего несколько минут, но рассмотреть её успели многие.

«Какой интересный механизм у админов ВК для работы с сообществом, хочешь, можно забанить, хочешь, сразу удали, а хочешь...» – пишет один из пользователей ВК.

Кто-то отметил, что вскоре Павел Дуров многозначительно сменил аватарку.

«Сегодня около полуночи в результате непредвиденного сбоя пользователи на несколько минут получили доступ к некоторым служебным разделам сайта. Результаты сбоя уже устранены», – прокомментировала ситуацию команда «ВКонтакте».

Сайт «ВКонтакте» целиком принадлежит Mail.Ru Group c сентября 2014 года, после того как компания выкупила оставшиеся 48% акций у фонда UCP. Основатель соцсети Павел Дуров уехал из России, получил гражданство в Сент-Китс и Невис и запустил мессенджер Telegram. Среднесуточная аудитория «ВКонтакте» составляет около 90 миллионов посетителей.