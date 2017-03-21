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21.03.2017 10:03

Не контролируемые ЦБ организации исключат из операторов маткапитала

Минтруд внес в правительство РФ законопроект, который предлагает исключить организации, деятельность которых не контролируется Банком России и другими государственными органами, из числа операторов средств материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Законопроект внесен в правительство Российской Федерации", — заявили в ведомстве.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что ведомство продолжает практику усиления контроля за расходованием средств материнского капитала на приобретение жилья. Так, в 2015 году из числа операторов средств материнского капитала были исключены микрофинансовые организации. Новым законопроектом Минтруд предлагает исключить и иные организации, деятельность которых не контролируется Банком России и другими государственными органами, например, ПАО, ОАО, ЗАО.

По словам министра, отсутствие контроля за такими организациями влечет факты незаконного расходования средств маткапитала.

Таким образом, в случае принятия законопроекта средства материнского капитала можно будет направить на уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов по договорам займа, заключенным с кредитной организацией, соответствующей положениям федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 "О банках и банковской деятельности"; кредитным потребительским кооперативом, соответствующим положениям федерального закона от 18 июля 2009 года №190-ФЗ "О кредитной кооперации" и осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

Также законопроектом предлагается оптимизировать процесс информирования Пенсионным фондом России (ПФР) граждан, имеющих право на материнский капитал о размере материнского капитала либо его остатка.

По действующему законодательству, ПФР обязан оповещать лиц, получивших сертификат, о размере маткапитала или его остатка ежегодно в срок не позднее 1 сентября. После принятия законопроекта ПФР сможет осуществлять информирование граждан о размере материнского (семейного) капитала либо о размере его остатка в электронном виде по запросу лица, получившего сертификат, что позволит повысить доступность предоставляемых государственных услуг, а также приведет к сокращению расходования бюджетных средств.

 

Источник: РИА Новости


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