Экономическая полиция Петербурга обыскала и задержала 30 обнальщиков

В кабинеты Главного следственного управления ГУ МВД в эти минуты доставляют около 30 подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

По информации «Фонтанки», с раннего утра 21 марта оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД начали масштабные обыски по ранее возбужденному делу по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Инициаторами же этого дела, по данным нашего издания, стали сотрудники «банковского» отдела экономической полиции города.

По предварительной информации, мероприятия в частных квартирах и офисах еще продолжаются, но в здание ГСУ на Лиговский проспект, 145, доставляются около тридцати фигурантов.

Как пояснили «Фонтанке» в полицейском главке, «это известная группа братьев Агафоновых», которых в правоохранительных органах считают обнальщиками.