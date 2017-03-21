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21.03.2017 09:55
7 Комментариев

Экономическая полиция Петербурга обыскала и задержала 30 обнальщиков

В кабинеты Главного следственного управления ГУ МВД в эти минуты доставляют около 30 подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

По информации «Фонтанки», с раннего утра 21 марта оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД начали масштабные обыски по ранее возбужденному делу по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Инициаторами же этого дела, по данным нашего издания, стали сотрудники «банковского» отдела экономической полиции города.

По предварительной информации, мероприятия в частных квартирах и офисах еще продолжаются, но в здание ГСУ на Лиговский проспект, 145, доставляются около тридцати фигурантов.

Как пояснили «Фонтанке» в полицейском главке, «это известная группа братьев Агафоновых», которых в правоохранительных органах считают обнальщиками.


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комментарии пользователей (7)
Веселый фотограф
21 марта 2017 г. 11:57
mr_maxx: ужас какой, вы клевещите на страну!!!
Справедливейший
21 марта 2017 г. 11:46
Циник: это кумулятивный эффект, деньги выводились в безналичном виде и сразу ввозились обратно в наличном , так что в итоге из них процентов 95 остались в россии.
mr_maxx
21 марта 2017 г. 11:45
Веселый фотограф: Ну как не гос... Одно из основных предназначений обнала — получение кэша на "откаты", ну либо не кэша, а "очищенного" безнала.
Веселый фотограф
21 марта 2017 г. 11:41
Циник: не страдайте плиз, это не госденьги.
mr_maxx
21 марта 2017 г. 11:28
Ru: Так по этой статье максимум домашний арест выпишут. А, скорее всего, подписку о невынзде.
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