Петербургская пенсионерка за сто тысяч «спасла» внука от уголовного дела

Пожилая жительница Приморского района Петербурга отдала свои сбережения мошеннику, заявившему, что в отношении ее внука собираются возбудить уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», о грозящей опасности 84-летнюю местную жительницу днем 20 марта предупредил неизвестный, который представился Андреем Викторовичем. В ходе телефонного разговора он предложил за вознаграждение избавить от уголовной ответственности 29-летнего родственника пенсионерки, якобы попавшего в сложную ситуацию. Проживающая вместе с семьей внука старушка согласилась и на лестничной площадке дома №53 по Планерной улице отдала сто тысяч рублей мужчине в черной куртке, лет 30 на вид.

Впоследствии женщина выяснила, что опасность её семье не угрожала и что она отдала деньги мошеннику. Петербурженка обратилась за помощью в полицию.