Захарова ответила на сообщения о визите Тиллерсона в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла подтвердить информацию об апрельском визите в Москву Рекса Тиллерсона.

В своем Facebook Захарова сообщила, что не может ни подтвердить ни опровергнуть информацию о намерении Тиллерсона приехать в Москву 12 апреля. При этом представитель МИДа заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона.

«Политическим элитам в США пора разобраться: это снова «русские хакеры» взломали госдеповские серверы или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение?» — написала Захарова.

Ранее о намерении Тиллерсона 12 апреля посетить Россию сообщили источники агентства Reuters. По их словам, глава Госдепа 5–6 апреля пропустит встречу министров иностранных дел стран НАТО, а спустя неделю отправится в Москву.

Агентство «Интерфакс» сообщило, что информацию о приезде Тиллерсона подтвердили в Государственном департаменте США. Там указали, что в российской столице дипломат намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока не стоит встреча с Тиллерсоном, так как не известна дата приезда американского дипломата в Москву.