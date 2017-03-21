Пассажирам из 9 стран запретят летать в США с гаджетами

Пассажирам, следующим в США из ряда стран Северной Африки и Ближнего Востока, будет запрещено брать в салон самолетов электронные устройства. Ограничения коснутся, в частности, рейсов, вылетающих из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. Список стран приводит Associated Press.

Отмечается, что запрет на провоз электроники коснется пассажиров девяти авиакомпаний.

В ночь на вторник, 21 марта, СМИ сообщили о планах США запретить пассажирам направляющихся в американские города рейсов перевозить в салоне крупногабаритные электронные устройства. Речь шла лишь о некоторых перевозчиках, выполняющих рейсы из ближневосточного региона. Запрет будет распространяться на устройства, которые больше по размеру, чем сотовый телефон.

Летом 2014 года Департамент внутренней безопасности ужесточил требования к безопасности полетов в США. Чиновники потребовали более тщательного досмотра мобильных телефонов и других электронных устройств.