В 30 домах на Измайловском остывают батареи

Дефект на сетях горячего водоснабжения устраняют в Адмиралтейском районе Петербурга во вторник, 21 марта. Горячая вода у жителей тридцати домов есть, но отопление поступает не в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга», в четыре утра при объезде у дома №9 по Измайловскому проспекту энергетиками было обнаружено парение. Осмотр выявил дефект на трубе диаметром 300 мм. В зоне проведения работ находятся 30 домов, теплоснабжение подается в них по пониженным параметрам. Горячую воду для потребителей не отключали. По плану ремонт продлится до пяти часов вечера.

Также в пресс-службе уточнили, что по нечетной стороне Измайловского проспекта перекрыты две полосы движения из трех от Троицкого проспекта до 2-й Красноармейской улицы.