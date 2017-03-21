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ЖКХ
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21.03.2017 09:09
1 Комментариев

В 30 домах на Измайловском остывают батареи

Дефект на сетях горячего водоснабжения устраняют в Адмиралтейском районе Петербурга во вторник, 21 марта. Горячая вода у жителей тридцати домов есть, но отопление поступает не в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга», в четыре утра при объезде у дома №9 по Измайловскому проспекту энергетиками было обнаружено парение. Осмотр выявил дефект на трубе диаметром 300 мм. В зоне проведения работ находятся 30 домов, теплоснабжение подается в них по пониженным параметрам. Горячую воду для потребителей не отключали. По плану ремонт продлится до пяти часов вечера.

Также в пресс-службе уточнили, что по нечетной стороне Измайловского проспекта перекрыты две полосы движения из трех от Троицкого проспекта до 2-й Красноармейской улицы.

 


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комментарии пользователей (1)
nuga
21 марта 2017 г. 11:53
Подумаешь-не зима!И так дышать нечем в этих старых фондах!
СМИ2
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