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21.03.2017 09:01

СМИ: В кабмине обсуждают возврат налога с продаж

Внутри экономического блока правительства России обсуждается идея введения налога с продаж.

Об этом 21 марта пишут «Ведомости» со ссылкой на слова шести федеральных чиновников. По словам собеседников издания, на правительственный уровень эта идея еще не выносилась.

Один из источников объяснил, что речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе: это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. Кроме того, не будет противоречия с решением Конституционного суда, подчеркнул он.

Налог с продаж рассматривается как альтернатива повышению НДС, рассказал источник газеты. Идея о его введении обсуждается только в увязке с отказом от повышения НДС при налоговом маневре. При этом одной из главных проблем чиновники назвали администрирование нового налога. С июля 2017 года новая кассовая техника будет обязательной для тех, кто уже использует кассы, а с июля 2018 года — для тех, кто сейчас не обязан иметь кассу.

13 марта министр финансов Антон Силуанов предложил снизить страховые взносы с нынешних 30 до 22% с одновременным повышением ставки НДС с 18 до 22%.

«Мы видим, что чем больше мы повышаем ставку по страховым взносам, тем больше мы видим рост теневого сектора. Поэтому мы считаем, что здесь надо пойти в обратном направлении, наоборот, снизить эту тяжелую нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Она у нас одна из самых высоких среди стран не только с развивающейся экономикой, но и с развитыми экономиками», — заявил тогда Силуанов.

Позже заместитель министра финансов Владимир Колычев объяснил, что налоговый маневр, который обсуждается в правительстве (снижение ставки страховых взносов и повышение ставки НДС), должен решить две основные проблемы российской экономики. Во-первых, маневр должен помочь переориентировать налоговую систему так, чтобы она способствовала достижению целей экономической политики, например, более быстрому и устойчивому росту. Вторая цель налогового маневра, по его словам, — создание равных конкурентных условий, «ненасильственное» обеление экономики.

 


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