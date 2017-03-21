Роспотребнадзор начал борьбу с опасными комарами

Роспотребнадзор начал борьбу с комарами, обитающими в районе Черноморского побережья для предотвращения появления вируса Зика в России.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Завозов вируса Зика в последнее время не регистрировалось, но мы начали мероприятия по борьбе с комарами на территории Черноморского побережья", — сказала Попова.

По ее словам, мероприятия будут продолжаться до конца сезона, то есть до ноября.

Ранее глава Роспотребнадзора поясняла, что переносчиками вируса Зика могут являться комары нескольких видов, при этом потенциально опасные насекомые встречаются только на территории России с субтропическим климатом.

В феврале в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что число лабораторно подтвержденных случаев завоза вируса Зика в Россию достигло 18.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.