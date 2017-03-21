Дочь Трампа получит кабинет в Белом доме и доступ к секретной информации

Дочь президента США Иванка Трамп получит личный кабинет в Белом доме, а также доступ к секретной информации.

Об этом пишет Politico со ссылкой на ее юриста Джейми Горелика.

«Взрослый ребенок президента, который активно вовлечен в работу администрации, — это новая возможность», — сказал он.

Горелик подтвердил, что у 35-летней дочери Трампа будет доступ к секретной информации и телефон правительственной связи. При этом Иванка не займет официального поста госслужащей и не будет получать зарплату.

По словам юриста, дочь президента станет «глазами и ушами» отца и будет давать ему различные советы широкого спектра.

Уточняется, что Иванка Трамп долго работала рядом с отцом в Trump Organization и в качестве партнера в шоу «Кандидат».

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп и жена президента США Меланья Трамп поделят «офис первой семьи» в Белом доме в Вашингтоне.