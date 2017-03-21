Кандидат в президенты Франции призвал страну «не сближаться с Путиным»

Кандидат в президенты Франции от партии «Вперед» Эмманюэль Макрон в ходе первых предвыборных дебатов, транслировавшихся в прямом эфире на телеканале TF1, призвал Францию не сближаться с Россией.

«У нас с США долгая история. Мы вместе строили мир на планете... Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой»,— сказал он.

Ранее прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении господина Макрона. Сотрудников правоохранительных органов заинтересовала поездка политика в Лас-Вегас в январе прошлого года в рамках Международной выставки электроники French Tech Night.