СМИ: Глава госдепа Тиллерсон прилетит в Москву 12 апреля

Глава государственного департамента США Рекс Тиллерсон запланировал на 12 апреля визит в Москву.

Об это сообщает Reuters со ссылкой на свои анонимные источники. При этом, по данным агентства, Тиллерсон намерен пропустить встречу министров иностранных дел стран — членов НАТО, которая состоится 5-6 апреля. Глава американской дипломатии намерен в это время присутствовать на переговорах президента США председателем КНР Си Цзиньпином, которые пройдут на принадлежащем Дональду Трампу курорте в штате Флорида.

15 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов говорил, что в графике Владимира Путина пока не стоит встреча с Тиллерсоном, так как не известна дата приезда политика в Москву.

«Пока каких-то точных дат нет, поэтому, соответственно, и в графике президента этой встречи пока нет», — сказал он тогда.

По словам Пескова, сначала должно появиться точное понимание, когда приедет глава Госдепартамента, как это будет соответствовать рабочему графику президента, «только потом уже можно рассматривать вопрос». «Но теоретически все может быть», — ответил Песков на вопрос о возможности визита Тиллерсона в Москву.

Визит Тиллерсона может состояться в течение месяца, сообщил накануне РБК источник, близкий к МИДу. О возможности визита в этот же срок рассказал и собеседник в российском парламенте. Однако представитель пресс-службы МИД России пояснил, что информации о сроках и повестке вероятного визита Тиллерсона пока нет: «Когда договоренность достигнута, об этом объявляется официально».