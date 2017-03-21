Соцопрос: Ле Пен опережает Макрона

Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен опережает своего наиболее вероятного соперника — экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона по числу регионов, жители которых готовы оказать ей поддержку в первом туре выборов лидера страны, свидетельствуют данные опроса компаний Ipsos Sopra-Steria и Cevipof.

Всего на карте французской метрополии насчитывают 13 регионов, но авторы опроса исключили из опубликованных результатов Корсику.

Согласно данным опроса, обнародованным в ночь на вторник на сайте francetvinfo.fr, по итогам голосования Ле Пен придет победителем в семи регионах страны. Поддержку лидеру Нацфронта окажут жители Нормандии, О-де-Франс, Гранд-Эст, Бургундия — Франш-Конте, Овернь-Рона-Альпы, Окситания и Прованс — Альпы — Лазурный берег.