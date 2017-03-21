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21.03.2017 00:57

Соцопрос: Ле Пен опережает Макрона

Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен опережает своего наиболее вероятного соперника — экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона по числу регионов, жители которых готовы оказать ей поддержку в первом туре выборов лидера страны, свидетельствуют данные опроса компаний Ipsos Sopra-Steria и Cevipof.

Всего на карте французской метрополии насчитывают 13 регионов, но авторы опроса исключили из опубликованных результатов Корсику.

Согласно данным опроса, обнародованным в ночь на вторник на сайте francetvinfo.fr, по итогам голосования Ле Пен придет победителем в семи регионах страны. Поддержку лидеру Нацфронта окажут жители Нормандии, О-де-Франс, Гранд-Эст, Бургундия — Франш-Конте, Овернь-Рона-Альпы, Окситания и Прованс — Альпы — Лазурный берег.

Источник: РИА Новости


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Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
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МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
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28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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21.02.2017 15:40
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