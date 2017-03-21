Старт Cygnus к МКС вновь пересён

Запуск грузового корабля Cygnus компании Orbital ATK к Международной космической станции (МКС) вновь откладывается из-за проблем в наземном оборудовании пусковой системы ракеты-носителя Atlas V, сообщила компания-владелец РН United Launch Alliance (ULA).

"Запуск ракеты с кораблем в рамках седьмой миссии к МКС состоится не раньше 27 марта", — сообщила компания. "Дополнительное время позволит специалистам выявить и устранить проблему в гидравлике наземного оборудования, обнаруженную ранее", — сообщила представитель ULA.

Ранее сообщалось, что старт грузового корабля к МКС состоится в 21 час 24 марта по времени Восточного побережья США (4 мск 25 марта), запуск был перенесен с 19 марта из-за выявленной в ходе предстартовых испытаний, как сообщалось, проблемы с гидравлической системой ускорителя.

По информации НАСА, в ходе предстоящей миссии космический корабль Cygnus доставит на МКС более 3,5 тонн груза. Планируется, что грузовой корабль будет находиться на станции до июня.