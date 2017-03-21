Трамп раскритиковал вывод войск США из Ирака

Президент США Дональд Трамп 20 марта раскритиковал военную стратегию предыдущих президентов США в Ираке в ходе встречи с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.

Как сообщает RNS со ссылкой на Bloomberg, Трамп сделал публичное замечание в поддержку ввода войск в Ирак в 2003 году президентом Джорджем Бушем. Тем не менее, нынешний президент высказался против военной операции. Он также раскритиковал вывод американских войск из Ирака президентом Бараком Обамой в 2011 году после того, как обе страны не смогли достичь соглашения о юридической неприкосновенности солдат США в иракских судах.

«Возможно, нам не следовало приходить, но, конечно мы не должны были уходить, мы вовсе не должны были уходить, но появился вакуум», — сказал Трамп.

Президент США также высоко оценил работу иракских войск, которые сражаются с ИГ («Исламское государство», запрещена в России), чтобы вернуть контроль в Мосуле.