В Колпино начали рассматривать иск Дмитриевой об отмене результатов выборов
Колпинский районный суд провел первое заседание по существу по иску Оксаны Дмитриевой об отмене результатов выборов. Об 20 марта этом «Фонтанке» сообщил юрист «Партии Роста», член Горизбиркома с правом совещательного голоса Алексей Березин.
По его словам, в суде просмотрели видеозаписи с нескольких десятков УИК. По мнению представителя Дмитриевой, на них члены комиссий проводят подсчеты с нарушениями: «Не путем перекладывания, как прописано в законе, а уголками, из-за чего наблюдателям невозможно понять, каков объем уже пересчитанных бюллетеней, а также не увидеть, за кого стоит галочка», – объяснил Березин.
Также он сослался на объяснение юриста Горизбиркома Олега Зацепы, который заявил в суде, что, если членов УИК с совещательным голосом от Дмитриевой что-то не устраивало, они могли пересчитать бюллетени самостоятельно.
«Это новый подход к закону, – считает Березин. – Если дословно, то в нем написано, что члены с правом совещательного голоса могут убедиться в правильности подсчета, а сам подсчет должны проводить члены с правом решающего голоса, но это написано уже в другом пункте». Всего Оксана Дмитриева обжалует результаты выборов в Государственную думу по 194 участкам в Колпино и Фрунзенском районе. Ранее в ЦИКе признали, что как минимум в 36 подсчет производился методом загибания уголков.
Напомним, что Оксана Дмитриева проиграла выборы в в Госдуму единороссу Михаилу Романову. Против нее были выставлены однофамилицы Олеся Дмитриева и Оксана Владимировна Дмитриева. После дня голосования кандидат от Партии Роста, прошедшая в депутатом только в петербургский ЗакС, заявила о махинациях.