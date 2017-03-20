В Москве ограбили букмекерскую контору

Вооруженные грабители напали на букмекерскую контору в Москве. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. Двое мужчин пробрались в помещение букмекерской конторы, расположенной на Красносельской улице. Грабители пригрозили ножом администратору, после чего прихватили с собой сумку с деньгами, а также мобильный телефон пострадавшего.

В результате ограбления заведению был нанесен ущерб на сумму 135 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы в настоящее время проводят розыск преступников.