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20.03.2017 23:22

В Москве ограбили букмекерскую контору

Вооруженные грабители напали на букмекерскую контору в Москве. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. Двое мужчин пробрались в помещение букмекерской конторы, расположенной на Красносельской улице. Грабители пригрозили ножом администратору, после чего прихватили с собой сумку с деньгами, а также мобильный телефон пострадавшего.

В результате ограбления заведению был нанесен ущерб на сумму 135 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы в настоящее время проводят розыск преступников.

Источник: Лента.ру


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