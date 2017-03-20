Трамп: Спецслужбы признали невмешательство России в выборы президента США

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал заявление руководителей АНБ и ФБР об отсутствии доказательств влияния России на выборы президента США в 2016 году.

«АНБ и ФБР сказали конгрессу, что Россия не повлияла на процесс выборов», — написал Трамп.

На слушаниях в понедельник, 20 марта в комитете по разведке палаты представителей один из конгрессменов спросил у директора ФБР Джеймса Коми и главы АНБ Майкла Роджерса, есть ли у них доказательства влияния России на исход голосования в штатах Мичиган, Пенсильвания, Висконсин и Огайо. Оба ответили отрицательно, сообщает Росбалт.