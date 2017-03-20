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20.03.2017 22:19

В Смольном решили реконструировать двор Михайловского замка

На первом в текущем году заседании совета по сохранению культурного наследия 20 марта в Смольном было принято решение о реставрационных работах в церковном и сервизном дворах Михайловского замка, приведению в порядок мастерских Михайловского театра и возможном приспособлении для современного использования ТЭЦ фабрики "Красное знамя". Кроме того, из совета исключили "прогульщиков" и вспомнили, что работу органа похвалил президент России.

Как сообщают в аппарате вице-губернатора Петербурга и председателя совета Игоря Албина, первым на повестке дня был проект реставрации двора Михайловского замка. Планы по проведению работ в нём были задуманы ещё в 2002 году, однако тогда проект так и не воплотился в жизнь. Новая концепция основана на предыдущей, но в неё внесены изменения. Теперь проект предусматривает установку подъёмной платформы слева от парадного крыльца вместо пандуса и перекрытие над цокольным этажом во дворе, для установки которого не понадобится штробить стены дворца. В таком виде проект, по мнению депутата Законодательного собрания Алексея Ковалёва, стал "образцом для приспособления объектов под современное использование", а раньше был "некультурным, нецивилизованным и непрофессиональным".

После члены совета перешли к обсуждению реконструкции мастерских Михайловского театра. Здание не является объектом культурного наследия, но расположено впритык к Русскому музею и даже имеет с ним одну общую стенку. Эту "градостроительную ошибку" предлагается пока подлатать, чтобы она не находилась в аварийном состоянии и могла использоваться музеем, пока решается вопрос о воссоздании служебного, прачечного и конюшенного корпусов здания, которые были в первоначальном проекте архитектора Карла Росси.

Судьба ТЭЦ фабрики "Красное знамя" на Петроградской стороне, которая является объектом культурного населения, пока тоже до конца не ясна. Совет решил посоветоваться с владельцем здания, чтобы определиться с его функциональностью.

В начале заседания совета его участники, в числе которых депутаты ЗакСа, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, представители общественных организаций вспомнили, что их работу похвалили в аналогичном органе при президенте РФ и предложили остальным регионам равняться на Петербург. После Игорь Албин посетовал на "странную логику", по которой если какое-то здание удаётся спасти, то это заслуга градозащитников, а если не уберегли, то вина Смольного. А в конце совета его члены вспомнили про отсутствующих и решили их исключить – не всех, а только тех, кто за три года появился на заседаниях не больше четырёх раз.


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