На Бутлерова консьерж приняла погибшего мужчину за женщину

Погибший с множественными переломами в домашней одежде был обнаружен утром 20 марта в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", тело было обнаружено около 11 дома по улице Бутлерова примерно в 7 утра. В полицию позвонила женщина, которая в доме напротив работает консьержем. Она сообщила правоохранителям, что на асфальте в крови лежит женщина в халате.

Приехавшие на вызов медики выяснили, что погибший – мужчина, у него переломано все тело, от головы и предплечий до рёбер, колена и голени. Вероятней всего, 26-летний молодой человек, прописанный в том же доме, выпал из окна. Обстоятельства гибели выясняются.