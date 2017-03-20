Деньги, телефоны и оружие нашли налетчики в квартире на Галстяна

Трое напавших на жительницу Петербурга вынесли из ее квартиры примерно 200 тысяч рублей, два айфона и травматический пистолет утром 20 марта в Московском районе Петербурга.

По данным "Фонтанки", хозяйка около 9 утра в понедельник сама открыла дверь налетчикам в квартиру первого дома по улице Галстяна, после чего ее увели в ванную комнату, связали скотчем и заставили сказать код от сейфа. Внутри лежали 80 тысяч рублей, тысяча долларов США, 800 фунтов стерлингов и травматический пистолет ТТ, принадлежащих мужу потерпевшей. Кроме того с кухни нападавшие забрали два айфона, 6 и 7 модели. Примерно через полчаса мужчины ушли, хозяйка квартиры сама развязала руки и вызвала полицию.