Кудрин: если Европейский университет проиграет аппеляцию, будет получать новую лицензию

Один из учредителей Европейского университета в Петербурге Алексей Кудрин заявил, что вуз намерен продолжить свою деятельность. Как он написал в твиттере 20 марта, к качеству образования в учреждении претензий не было.

«Если ЕУ проиграет и аппеляцию, будет получать новую лицензию», – отметил он.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Петербурга аннулировал лицензию вуза.

Напомним, в 2016 году после многочисленных проверок, в том числе по запросу депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, Рособрнадзор заявил о нарушениях в Европейском университете и приостановил его лицензию. При этом в учебном учреждении заявляли, что все нарушения уже устранили. Приостановка лицензии была заморожена на время разбирательств после обращения вуза в арбитражный суд Москвы.

А в январе 2017 года стало известно, что Смольный, недовольный перепланировками в здании, решил расторгнуть договор аренды, заключенный в 2011 году.

Как утверждали эксперты, гонения на вуз связаны с его учредителем — бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным: с первыми проверками в университет нагрянули как раз тогда, когда Кудрина назначили заместителем председателя экономического совета при президенте и поручили ему готовить пакет экономических реформ.