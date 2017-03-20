Пластика носа методом допроса

Полиция зачастила в клинику пластической хирургии на Пироговской набережной. Врач, знающий подноготную Пугачевой, проверяется на кражу жироотсоса и 300 медкарт клиентов.

В Петербурге следователем по особо важным делам допрошен известный пластический хирург. Артуру Рыбакину, к которому протоптал дорожку российский шоубиз, аукнулся развод с многолетним бизнес-партнером. В войну за почетную клиентуру своими уголовными делами вмешались МВД и Следственный комитет.

Полиция Петербурга расследует кражу оборудования и медицинских карт клиентов известной клиники пластической хирургии “Санкт-Петербургский институт красоты” (СПИК) на Савушкина. Ее услугами пользовались чиновники, силовики, бизнесмены. По мнению следователя по особо важным делам 2-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД Крыловой, из СПИК исчезли более 300 личных дел пациентов и техника 2009-2011 годов выпуска – трехмерный сканер за 533 тысячи рублей, система усиленной липоксации за 81 тысячу, хирургические наконечники общей стоимостью 88 тысяч. Дело возбуждено по статье 158 УК “Кража”.

Следствие связало пропажу с корпоративным конфликтом. В августе 2016 года из СПИК ушло около сотни врачей и специалистов, в том числе именитый хирург Артур Рыбакин. В его руки доверчиво предавались Пугачева, Орбакайте, Эдита Пьеха, Авраам Руссо и другие. Из петербургских селебрити тоже можно составить внушительный список.

Команда Рыбакина освоилась на Пироговской набережной в новой клинике “СПИКА”.

Поиск жироотсоса и медкарт привел туда 10 марта полицию. Собственных полномичий у следователя не было, так как медицинские документы на пациентов содержат тайну, охраняемую законом, поэтому разрешения погрузиться в рино- и маммоанамнез петербуржцев она добилась через суд. Обыск “с целью отыскания похищенного оборудования, электронных носителей информации и документов, сохранивших следы преступления”, длился три с половиной часа.

Были исследованы кабинеты косметологии и пластической хирургии, ординаторская, сестринская, склад, кладовки, операционный блок, комната уборочного инвентаря, процедурные, касса, колл-центр, перевязочные, рекламный отдел, кабинет снабжения, шесть санузлов.

“В ходе осмотра похищенное не обнаружено, – вписала следователь в протокол. – Все оборудование новое, современное”. Полиция также проверила базу данных клиентов.

Персонал СПИКА, по данным “Фонтанки”, уже пару месяцев исправно вызывается на допрос в ГСУ на Лиговском проспекте, корректируя даты операций, исходя из присылаемых повесток.

В пятницу, 17 марта, настал черед Рыбакина. Хирург отвечал на вопросы в течение пяти часов. Карт, говорит, не брал, оборудование тоже. По его уверению, пропавшие приборы морально устарели, а как известно из СМИ, при открытии клиники на Пироговской инвесторы не мелочились, вложив полмиллиарда рублей.

“Санкт-Петербургским институтом красоты” Рыбакин в равных долях владел с Валентиной Несватовой. По данным “Фонтанки”, она тоже была допрошена в качестве свидетеля по делу о краже. Из ее показаний следует, что персонал СПИК перешел на работу в новую клинику без объяснения причин, а пропажа медкарт и оборудования вскрылась в результате инвентаризации, проведенной после серийного увольнения сотрудников.

В соперничество бывших партнеров по-своему втянут Следственный комитет Петербурга. По данным “Фонтанки”, он возбудил свое уголовное дело – по статье 170.1 УК “Фальсификация записи ЕГРЮЛ”. Поводом послужило внеочередное собрание участников ООО “СПИК” 30 сентября 2016 года, на котором был уволен генеральный директор Игорь Пронин. По его мнению, собрание фактически не проводилось, так как Рыбакин отсутствовал.

Как следует из картотеки арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, Рыбакин подал иск о признании решения об отстранении Пронина недействительным. Он уверяет, что с Несватовой 30 сентября 2016-го не заседал, подпись под сменой гендиректора не ставил. Суд решил, что не может разрешить судьбу иска без протокола собрания участников, и запросил его оригинал у Следственного комитета.

Александр Ермаков, “Фонтанка.ру”