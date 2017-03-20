В рейтинг долларовых миллиардеров Forbes вошли семь петербургских бизнесменов

Американский журнал Forbes представил сегодня, 20 марта, обновленный рейтинг долларовых миллиардеров.

В этом списке оказались несколько фамилий предпринимателей, которые либо родились в Петербурге, либо имеют к городу непосредственное отношение, сообщает ДП.ру.

Самым богатым из них стал Геннадий Тимченко, состояние которого оценено в $16 млрд. Далее в списке Forbes идет Аркадий Ротенберг с состоянием $2,6 млрд. На третьем месте в списке богатейших людей Петербурга оказался Александр Несис, состояние которого оценено в $2,4 млрд. Далее следует Андрей Молчанов. Его состояние аналитики Forbes оценили в $1,3 млрд. Следом за ним с состоянием $1,2 млрд расположился Олег Тиньков. На шестом месте расположился Юрий Ковальчук с состоянием $1 млрд, на седьмом – Борис Ротенберг с состоянием также в $1 млрд (70 млрд рублей).