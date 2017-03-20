СБУ подготовила документ о запрете въезда Самойловой в страну

Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете въезда в страну российской исполнительницы Юлии Самойловой, выбранной для участия в «Евровидении-2017», сообщает «Интерфакс-Украина».

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

«На эту минуту решение о запрете ее въезда еще не принято, но, открою тайну, соответствующий документ уже подготовлен», — сказал он.

Ранее в СБУ пояснили, что выступление Самойловой в июне 2015 года на фестивале «Мир спорта и добра» в Крыму является нарушением постановления правительства Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию полуострова.