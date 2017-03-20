Племянник бывшего замминистра Беляева уволился из петербургского МЧС

Начальник отдела управления материально-технического обеспечения Алексей Чайкин уволился из ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. На это обратил внимание 20 марта глава петербургского офиса «Трансперенси Интернешнл» Дмитрий Сухарев. Также это подтвердили в самом ведомстве.

Отметим, что ранее борцы с коррупцией опубликовали расследование о том, что семья бывшего главы петербургского МЧС и замминистра Леонида Беляева владеет почти двумя десятками квартир в Петербурге. Также «Транперенси» указывали на наличие конфликта интересов – компании, аффилированные с зятем Беляева Михаилом Михальцевым, за последние несколько лет получили более 2000 госконтрактов на общую сумму в 224 млн рублей, в том числе с петербургским МЧС.

Изучив декларации бывших подчиненных Беляева, активисты обратили внимание на начальника отдела управления материально-технического обеспечения Алексея Чайкина, он весной 2016 года продал сразу 4 квартиры Михальцеву. Как выяснилось позже, Чайкин является не просто бывшим подчиненным, но и племянником экс-главы петербургского МЧС. В связи с чем его родственник уволился из органов, сам Беляев не знает, сообщил он «Фонтанке».

Леонид Беляев прошел путь от обычного пожарного до генерал-лейтенанта внутренней службы. В 2004 – 2005 годах он был главным инспектором Санкт-Петербурга по пожарному надзору. В 2006-м Беляев возглавил Главное управление МЧС России в Санкт-Петербурге, в 2015 году стал замминистра, а спустя год ушел в отставку.