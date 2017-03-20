За попытку мошенничества с наследством вдова оказалась на скамье подсудимых

Петербурженке и ее сообщникам удалось при помощи подложных долговых расписок обмануть суд и родственников погибшего мужа, однако денег обвиняемые так и не увидели — злоумышленников задержала полиция Петербурга.

Как сообщает горпрокуратура 20 марта, дело, по которому в мошенничестве обвиняются петербурженка и двое ее предполагаемых подельников, передано в Невский районный суд. Супруг женщины скончался в 2012 году, и, по версии следствия, в марте 2013 года она вступила в сговор с двумя знакомыми. По плану, как считают в правоохранительных органах, вдова и один из ее знакомых стали «должниками» своего приятеля. Первой, вероятно, он передал 3,5 млн рублей в обмен на расписку и договор поручительства между умершим супругом и заемщиком, по которому он должен был рассчитываться с долгами своей жены. Судя по всему, такая же липовая расписка была составлена между двумя другими сообщниками на 2,8 млн. «Заемщик» с этими поддельными документами пошел в суд якобы из-за невозврата долга.

Так как взятые деньги по «документам» должен был возвращать погибший супруг, то сумма равномерно распределилась между самой вдовой и тремя другими родственниками погибшего. Общая сумма, с процентами и неустойкой, выросла до 5,5 миллиона, причем суд иск удовлетворил.

Довести задуманное до конца обвиняемым не удалось. После жалобы одной из наследниц, озвученной на встрече прокурора города с жителями Невского района, все трое были задержаны.