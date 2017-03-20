Политический лайфхак: Как отмыться от зеленки?
Для проведения эксперимента понадобились антисептическое средство бриллиантовый зелёный, известное в народе, как "зеленка", различные, в том числе, народные средства снятия этого легендарного антисептика с кожи (лимон, сода, зубная паста, аскорбиновая кислота и муравьиный спирт, рекомендованный после инцидента в Барнауле самим Алексеем Навальным), а также доброволец, который согласился бы выступить в качестве "жертвы красочного эксперимента" (им согласился стать выпускающий реадктор интернет-канала [Фонтанка.Офис] Данила Ширяев).
О целебных свойствах "зеленки", а также о том, какими средствами для снятия ее с кожи пользуются врачи, рассказал главный врач детской городской больницы № 2 Св. Марии Магдалины Автандил Микава:
Напомним, перед открытием избирательного штаба Алексея Навального в городе Барнауле (Алтайский край) неизвестные забросали оппозиционного политика шариками с зеленкой. Инцидент произошел 20 марта на входе в помещение, в котором была организована предваряющая открытие штаба пресс-конференция.
"Лайфхак — лимон зеленку не оттирает. Муравьиная кислота в сто раз лучше. Но светло-зелененьким мне быть еще долго. Смущают зубы. Они пока тоже зеленые, но, надеюсь, побелеют", – сообщил Алексей Навальный после барнаульского инцидента. Также он отметил, что бросивший в него зеленку человек после этого сел в машину, которая отвезла его к зданию краевой администрации.
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