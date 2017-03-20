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20.03.2017 19:15

Конкурс на строительство развязки на Обводном канале признан несостоявшимся

Обе заявки, поданные на конкурс по строительству развязки на Обводном канале, не соответствуют требованиям заказчика. Таким образом, конкурс признан несостоявшимся. Дирекция транспортного строительства (ДТС) может перейти на форму запроса предложений.

Как говорится на сайте госзакупок, заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием подали ООО «Стройкомплектсервис» и ООО «Геоизол». В ходе предквалификационного отбора обе они были отклонены. В первом случае комиссии не хватило ряда документов, в частности — копии свидетельства о допуске к соответствующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В заявке «Геоизола» присутствовал акт приемки работ на 400 млн рублей по строительству подъездных путей к спортивно-развлекательному центру и яхт-клубу на о. Бычий. При этом даты составления и утверждения документа нет.

Теперь город должен будет заново проводить закупку. Не исключено, что она будет переведена в форму запроса предложений, которая позволяет уложиться в 5 дней. Однако перед этим надо внести этот пункт в план закупок.

Конкурс на достройку первого этапа транспортной развязки на пересечении Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны в Петербурге ДТС объявила 2 марта. Начальная стоимость контракта — 1,552 млрд рублей. Речь идет об участке проезда по Южному берегу канала от протоки "Французского ковша" до проспекта Обуховской Обороны со строительством моста и транспортной развязки на проспекте Обуховской Обороны. Изначально на объекте работал «Мостостроительный трест № 6», контракт с которым был расторгнут в связи с несостоятельностью подрядчика. При этом компания успела выполнить около 70% трехмиллиардного контракта, освоив 2,2 млрд рублей.


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