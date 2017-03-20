«Фонтанка» за 60 секунд – 20 марта

Спикер петербургского ЗакСа Макаров любит говорить, что работает не для афиши. А тут афишу изобразили такую: голову Макарова пририсовали сбитому Мефистофелю с Петроградки. Охальный лубок показывали на митинге 18 марта. В ответ спикер инициировал служебный разнос помощникам депутатов, которые ходили на митинг и на лубок глазели. Не, ну какой демон...

Петербуржец Александр Сагайдак, погибший в феврале 2017 года в Сирии, похоронен сегодня на кронштадтском кладбище. Официальная причина смерти – «сердечная недостаточность».

Европейский университет лишился лицензии после заседания столичного Арбитражного суда. После неудачной борьбы за права эмбрионов и удачной – против гей-парадов, депутат Милонов взялся за ум. И вот — последствия.

В Петербург вернулись сотрудники российской антарктической экспедиции. Любите, девушки, простых полярников. Они неприхотливы и романтичны.

Федор Погорелов расписал последние подвиги «Зенита», будто проспойлерил седьмой сезон «Игры престолов». День рождения у Кокорина, кстати, выдался так себе, никто вроде не гонял на тачках и ролики скандальные не публиковал.

Авария на подстанции «Завод Ильич» утром 20 марта перевела на темную сторону 15 тысяч жителей Приморского, Выборгского и Калининского районов. Но заглавный персонаж, как известно, жил, жив и будет жить – так что спустя некоторое время Ильича снова завели.

Литейный, Большеохтинский, Дворцовый и Сампсониевский мосты начинают разводить: скоро сезон навигации. И не говорите, что мы вас не предупредили.

«Фонтанка» изучила все, не имеющее отношения к науке, но пытающееся строить с ней взаимовыгодные отношения. Научпоп, если не при дамах.