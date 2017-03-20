Петербуржца не осудили за инцидент на обочине трассы

Струго-Красненский мировой суд Псковской области завершил рассмотрение уголовного дела, участниками которого стали два автомобилиста: петербуржец и местный житель, сообщают 20 марта псковские СМИ.

В результате инцидента на обочине автодороги Санкт-Петербург – Невель житель Псковской области получил ранения. ДТП при этом не было.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Однако на судебном этапе его закрыли.

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