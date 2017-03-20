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20.03.2017 18:52

«ВКонтакте» запустил сервис сбора средств в группах

Во вложениях, которые можно отправить в диалоге с группой или публичной страницей на сайте «Вконтакте», появилась вкладка «Деньги». Пользователь может перевести средства, не зная номер карты получателя.

Информация о новом сервисе появилась на сайте РБК, издание сообщает, что с помощью этой опции соцсеть планирует развивать краудфандинг. Перевод можно осуществить через диалог с группой, а принять его могут администраторы и редакторы паблика. Никакие данные получателя при этом не требуются. С переводов с Mastercard и Maestro комиссия взиматься не будет, а владельцам Visa придется заплатить 1%, но не менее 40 рублей. При этом минимальная сумма перевода — 100 рублей, максимальная единоразовая — 75 тысяч. С одной карты можно отправить не более 150 тысяч рублей в сутки и 600 тысяч в месяц. Защищать перевод будет технология 3-D Secure.

Сайт «ВКонтакте» целиком принадлежит Mail.Ru Group c сентября 2014 года, после того как компания выкупила оставшиеся 48% акций у фонда UCP. Основатель соцсети Павел Дуров уехал из России, получил гражданство в Сент-Китс и Невис и запустил мессенджер Telegram. Среднесуточная аудитория «ВКонтакте» составляет около 90 миллионов посетителей.

Источник: РБК


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