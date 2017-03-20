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20.03.2017 18:46

Рядом с Фарфоровским кладбищем все-таки появится торговый центр

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство торгового центра на месте бывшего кинотеатра «Спутник» в Петербурге. Застройщик пересмотрел границы участка застройки таким образом, чтобы он не задевал территорию Фарфоровского кладбища.

Как сообщает Госстройнадзор Петербурга 20 марта, в новом проекте ТК учтено решение суда от 11 сентября 2013 года и пересмотрены границы строительной площадки. Торговый центр будет построен на месте бывшего кинотеатра «Спутник» на улице Бабушкина, при этом не будет задевать границы бывшего кладбища. Запланированная высота здания напротив станции метро «Ломоносовская» почти 35 метров с подземным этажом, общая площадь – около 25 тысяч квадратных метров.

Напомним, кинотеатр вместе с участком земли в 1,3 га стал собственностью компании «Ликострой» в 2008 году. На месте сооружения должен был появиться торговый центр с отелем, но против застройки из-за того, что до 1940 года там было кладбище, выступили местные жители. Застраивать эти участки в 2013 году запретил Куйбышевский районный суд.


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