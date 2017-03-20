Опрос: 57% молодых американцев считают Трампа «нелегитимным»
По данным опроса GenForward, почти 57% молодых американцев считают Дональда Трампа «нелегитимным» президентом. Об этом сообщает Associated Press 20 марта.
Как сообщается, опрос был проведен среди людей в возрасте от 18 до 30 лет обществом темнокожей молодежи Университета Чикаго и центром исследования связей с общественностью на базе AP.
Наиболее высокий рейтинг одобрения Трамп получил у «белой» молодежи — почти 53%. Больше всего противников у Трампа среди афроамериканцев: по данным опроса, 74% респондентов считают его «нелегитимным» президентом.
Отмечается, что в опросе принимали участие не только афроамериканцы, но и латиноамериканцы, и молодые люди азиатского происхождения.
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения политики Трампа снизился до 37%.
Источник: «Газета.Ru»