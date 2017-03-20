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20.03.2017 15:00
Щедрый вирус: Почему банкоматы выдают деньги при вводе спецкода?
Российские банкоматы оказались заражены опасным вирусом, который при вводе определенного набора цифр выдает на руки тысячные и пятитысячные купюры. О том, откуда мог прийти подобный вирус, и что делать, если при ошибочном вводе пароля из банкомата на вас посыпались деньги, узнали в эфире [Фонтанки.Офис].
О вирусе, который заставляет банкоматы выдавать крупные суммы денег при вводе специального кода, а также о мерах банковской безопасности и реакции на появление этой проблемы российских банков интернет-каналу [Фонтанка.Офис] рассказал директор по методологии и стандартизации компании Positive Technologies Дмитрий Кузнецов:
Аудиоподкаст эфира:
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