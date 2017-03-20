Щедрый вирус: Почему банкоматы выдают деньги при вводе спецкода?

20.03.2017 15:00

Российские банкоматы оказались заражены опасным вирусом, который при вводе определенного набора цифр выдает на руки тысячные и пятитысячные купюры. О том, откуда мог прийти подобный вирус, и что делать, если при ошибочном вводе пароля из банкомата на вас посыпались деньги, узнали в эфире [Фонтанки.Офис].