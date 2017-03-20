В ДНР заявили об атаке украинских военных в районе села Коминтерново

Украинские военные предприняли попытку прорвать позиции сил самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) на южном участке фронта у села Коминтерново. Об этом заявили в оперативном командовании ДНР, передает Донецкое агентство новостей.

По данным ДНР, украинские военные силами «до двух взводов» под прикрытием «минометного огня и бронетехники» предприняли попытку «прорыва позиций ДНР в районе села Коминтерново». В оперативном командовании также сообщили, что во время военных действий погибли десять украинских солдат, еще пятеро были ранены.

В ДНР добавили, что в результате столкновения были ранены трое военнослужащих республики.

​В свою очередь в штабе украинской АТО заявили, что ополченцы обстреляли позиции ВСУ в районе села Водяное. По сообщению пресс-службы, «две группы врага в количестве до 40 человек» подошли к позициям ВСУ. В результате случившегося двое военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения, добавили в АТО.