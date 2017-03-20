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20.03.2017 18:25

Отряд российских военных кораблей зашел в Кейптаун

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» с отрядом кораблей зашли в порт Кейптаун в Южно-Африканской Республике, заявил «Интерфаксу» 20 марта начальник пресс-службы флота Вадим Серга.

В отряд кораблей также входят спасательное буксирное судно «Алтай» и морской танкер «Дубна».

Во время пребывания российских моряков предусмотрены встречи с российскими дипломатами в ЮАР. Также они встретятся с военными моряками ЮАР и с представителями мэрии Кейптауна. Моряки с российских кораблей посетят местные достопримечательности и возложат венки к могилам русских моряков на кладбище в городе Саймонстаун.

Сам корабль откроют для посещения местными жителями. Российские моряки также сыграют матчи по футболу и волейболу с моряками из ЮАР.

В середине февраля БПК «Североморск» принял участие в международных военно-морских учениях AMAN-2017 в Индийском океане. Они проходили на береговой базе ВМС Пакистана в Карачи.

Корабль вышел из Североморска в середине октября 2016 года в составе группы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В группу также входили тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Позже корабль «Североморск» вместе с группой совершил переход к берегам Сирии и участвовал в антитеррористической операции.

Источник: РБК


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В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
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22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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