Отряд российских военных кораблей зашел в Кейптаун

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» с отрядом кораблей зашли в порт Кейптаун в Южно-Африканской Республике, заявил «Интерфаксу» 20 марта начальник пресс-службы флота Вадим Серга.

В отряд кораблей также входят спасательное буксирное судно «Алтай» и морской танкер «Дубна».

Во время пребывания российских моряков предусмотрены встречи с российскими дипломатами в ЮАР. Также они встретятся с военными моряками ЮАР и с представителями мэрии Кейптауна. Моряки с российских кораблей посетят местные достопримечательности и возложат венки к могилам русских моряков на кладбище в городе Саймонстаун.

Сам корабль откроют для посещения местными жителями. Российские моряки также сыграют матчи по футболу и волейболу с моряками из ЮАР.

В середине февраля БПК «Североморск» принял участие в международных военно-морских учениях AMAN-2017 в Индийском океане. Они проходили на береговой базе ВМС Пакистана в Карачи.

Корабль вышел из Североморска в середине октября 2016 года в составе группы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В группу также входили тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Позже корабль «Североморск» вместе с группой совершил переход к берегам Сирии и участвовал в антитеррористической операции.