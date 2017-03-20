Вскрытие покажет, кто в таможне либерал

Проверка Кингисеппской таможни завершилась указанием шефа ФТС России Булавина вскрыть 150 контейнеров. Это не очень законно, но ведь и контрабандисты говорят: "Мы сами устроили хаос".

События переплетаются с могильной заварухой в Выборге. 47news почуял кадровые перестановки, после которых даже полковник Ястребов сойдет за демократа.

Столичная проверка Северо-Западного таможенного управления, куда, как известно, входят областные подразделения – Выборгская и Кингисеппская таможни, формально завершилась 3 марта. Кингисеппскую проверяли с пристрастием. Инициатором инспекции стал начальник Управления рисков и оперативного контроля ФТС России полковник Филипп Золотницкий. Он в начале этого года убедил в необходимости действа руководителя таможенного ведомства страны Владимира Булавина. Выборг как раз сильно не ударили, но то, что произошло, может коснуться и его – после доклада о результатах началось вскрытие.

Так, в момент проверки, начавшейся в конце января, в порту "Усть-Луга" остановили контейнер, в котором, по декларации, должна была находиться китайская химия (таможенный сбор за чистящие средства – три копейки). А в нем оказалась одежда из Турции. Этот факт стал верным поводом поинтересоваться содержимым следующих контейнеров. Так, еще в шести из них образовалась аналогичная проблема. Соответственно, ревизоры запросили данные отправителей тех контейнеров, что пока находятся на хранении в порту до подачи декларации. После этого началась подковерная паника, и только редкий коммерсант решил подать таможенную декларацию на свой груз. Как доходчиво объяснили журналисту в Кингисеппской таможне, "и тут порт встал".

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