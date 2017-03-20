В обломках разбившегося в Южном Судане самолета нашли девятерых выживших

После крушения самолета 20 марта в аэропорту Южного Судана были обнаружены девять выживших пассажиров. Их срочно направили в больницу, сообщает в Twitter Eye Radio Juba.

О количестве жертв пока не сообщается.

В посольстве России в Южном Судане заявили, что проверяют информацию о том, находились ли на борту самолета россияне, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что разбился самолет компании South Supreme Airlines, на его борту, по разным данным, находились от 30 до 44 человек. Он потерпел крушение, выполняя аварийную посадку. Как уточнял Airlive, когда самолет заходил на посадку, у него загорелись двигатели.