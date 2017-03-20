Сочинения Стругацких вернули в свободный доступ на официальном сайте

Дети братьев Стругацких вернули тексты писателей на их официальный сайт. "Решением Марии Аркадьевны и Андрея Борисовича Стругацких тексты АБС возвращены в свободный доступ на официальном сайте братьев Стругацких", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте 19 марта.

В своем facebook сын Бориса Стругацкого Андрей заявил, что дети писателей таким образом признают победу "интернет-пиратов". "Попытались мы бороться с пиратством в интернете, но пиратство, увы, победило! Законопослушные сайты выполнили нашу просьбу убрать книги Стругацких из свободного доступа, но, к сожалению, существуют ещё мириады ресурсов абсолютно незаконопослушных, и одолеть их, увы, совершенно невозможно", – написал он.