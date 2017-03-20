Как узаконить храм-самострой

Смольный и РПЦ успешно обкатывает схему легализации своих церквей. Чиновники, зная о незаконности построек, не сносят их. Так недавно произошло и с часовней при городской больнице №2 на Сикейроса.

Комитет по имущественным отношениям 16 марта передал в собственность РПЦ часовню святителя Луки Крымского на Сикейроса, 14, корпус 2. Здание оказалась самостроем: парголовский приход апостолов Петра и Павла возвел его на территории Городской многопрофильной больницы № 2 без единого согласования. Но часовню решили не сносить, а подарить ее РПЦ.

Глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов удивляется: «Как вообще такое здание оказалось в собственности города? За счет бюджета строили?» – написал он в Facebook.

О появлении часовни около десяти лет назад приход храма апостолов Петра и Павла договорился с главврачом больницы Игорем Фигуриным. По словам настоятеля храма Силуана Туманова и официального представителя больницы Ольги Громцевой, в микрорайоне с тремя крупнейшими больницами города очень не хватало часовни. Морги — они в каждой больнице есть, и на услуги по отпеванию был запрос.

К 2008 году построили на пожертвования небольшую деревянную часовню. Но спустя пять лет — пожар. Деньги на восстановление нашлись, и уже летом 2015 года возобновилась служба — но уже в очень расширенной часовне.

Как получить храм в дар

Настоятель часовни Силуан Туманов рассказал «Фонтанке», что нынешнее распоряжение комитета имущественных отношений о передаче церкви на Сикейроса в собственность прихода – результат длительных юридических согласований. Деревянную часовню площадью 77 кв. м возводили без разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, о чем свидетельствуют данные службы строительного надзора. Согласно статье Гражданского кодекса РФ о самовольных постройках, здание можно либо снести, либо получить право собственности.

Как сообщили в комитете по имущественным отношениям, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 7 июня 2016 принял решение о признании права собственности Санкт-Петербурга на здание часовни. Больница, в распоряжении которой участок с церковью находился в бессрочном пользовании, отказалась от этой земли.

«В соответствии с данным судебным актом комитетом зарегистрировано право госсобственности Санкт-Петербурга. На основании распоряжения комитета от 14 марта №471-рз здание передано безвозмездно в собственность религиозной организации», – сообщили «Фонтанке» в комитете по имущественным отношениям.

Примеры отработки схемы

Схема легализации церквей успешно используются в Петербурге много лет. Все просто: приход начинает стройку на том месте, где ему выгодно. Затем город через суд оформляет объект в свою собственность и далее передает РПЦ.

Например, так узаконили восстановленный в 2010 году собор святой Екатерины в Пушкине. Только его передали не в собственность, а в аренду на 49 лет. Так же КИО судился с приходом храма святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке и решил вопрос с церковью при Елизаветинской больнице, следует из данных арбитража.

Есть и другая схема: строительство церкви согласовывают, но оформляют это как временный объект.

«Несколько лет назад, может, в 2013 году, я насчитал около сотни земельных участков под строительство временных объектов религиозного назначения. Понятно, что большая часть из них ушла под капитальное строительство с последующей легализацией», – комментирует Александр Карпов православную схему. По словам эксперта, за это время ее успели провернуть с десяток раз.

Так поступили с часовней в Московском парке Победы на Бассейной улице. На территории объекта культурного наследия разрешили поставить временную часовню, а устроили капитальную. В 2015 году комитет имущественных отношений через суд оформил ее в собственность города.

Узаконили по этой же схеме и Казанскую церковь на проспекте Стачек при входе на Красненькое кладбище. Ее построили еще в 2001 году под видом временной часовни, через 10 лет чиновники признали объект капитальным, а два года назад церковь получила разрешительную документацию Госстройнадзора.

Немного землицы в придачу

Церковь захватывает не только участки, где находится само религиозное сооружение, но и прилегающую территорию. Например, вскоре после того, как часовня на Сикейроса снова открылась, вокруг нее установили забор. Это вызвало недовольство местных жителей и посетителей больницы. Раньше приход ссылался на порядки и правила больницы, на чьей территории находился, – ничего не поделать, так надо больнице. Теперь, когда больница отказалась от этого надела, забор ограждает именно территорию у часовни, хотя земельный надел не принадлежит приходу.

Сейчас лидер движения "Солидарный Петербург" Анатолий Канюков добивается сноса незаконного забора вокруг церкви Николая Чудотворца на Предпортовой улице. Постройка законная и находится в ведении РПЦ, но земельный участок – в собственности Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по имущественным отношениям, сейчас идет процесс передачи земли церкви.

Жилой самострой

Пока самовольные храмы успешно легализуются, жители малоэтажного квартала «Никитинская усадьба» в Коломягах сидят, как на пороховой бочке. В 2000-х застройщик возвел на участках под индивидуальную жилую застройку многоквартирные дома, а в 2012 году госстройнадзор потребовал снести уже заселенные дома. Местные жители многократно обращались к городским властям с просьбой урегулировать вопрос.

В конце прошлого года суд утвердил мировое соглашение между госстройнадзором и собственником земельных участков на Горной улице, 22, Тбилисской, 40, и Тбилисской, 38. По нему собственник должен будет получить разрешение на строительство до сентября 2019 года, при нарушении срока – снести здание за свой счет за 2 месяца.

Подобное мировое соглашение оформляется по дому на Первой Алексеевской улице, 41. И пока идут суды о сносе постройки на Тбилисской улице, 32, и «Египетского дома» на Первой Алексеевской улице, 36.

Анастасия Пальчик, для "Фонтанка.ру"