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20.03.2017 18:01

Трамп раскритиковал CNN за опрос о своем низком рейтинге

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере 20 марта раскритиковал опросы, которые проводит телеканал CNN.

«Только что услышал, что телеканал фейковых новостей CNN вновь проводит опросы, несмотря на то что их предвыборные опросы были совершенной катастрофой. Гораздо более высокие рейтинги у Fox», — написал Трамп.

Таким образом он отреагировал на то, что CNN опубликовал ежедневный опрос Gallup, в соответствии с которым рейтинг Трампа на данный момент упал до самых низких показателей с момента его инаугурации.


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Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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