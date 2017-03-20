Трамп раскритиковал CNN за опрос о своем низком рейтинге

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере 20 марта раскритиковал опросы, которые проводит телеканал CNN.

«Только что услышал, что телеканал фейковых новостей CNN вновь проводит опросы, несмотря на то что их предвыборные опросы были совершенной катастрофой. Гораздо более высокие рейтинги у Fox», — написал Трамп.

Таким образом он отреагировал на то, что CNN опубликовал ежедневный опрос Gallup, в соответствии с которым рейтинг Трампа на данный момент упал до самых низких показателей с момента его инаугурации.