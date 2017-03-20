Юрист: Европейский университет может подать документы на новую лицензию

Вуз, лишенный лицензии по решению Арбитражного суда Петербурга 20 марта, может вернуть себе право вести образовательную деятельность, не пытаясь опротестовать это решение, а просто получив новый документ.

Как объяснил «Фонтанке» юрист Европейского университета Сергей Привалов, есть разные пути продолжить работу вуза, в том числе – получить новую лицензию. Однако конкретных решений пока нет. «Пока что решения о подаче апелляции или о том, что будет делать руководство вуза в случае, когда постановление суда вступит в законную силу, нет. Сейчас можно сказать только то, что суд прошел крайне формально. Принятие апелляции возможно, если изменится восприятие университета, но я сомневаюсь, что это возможно. Сегодня суд принял простое и прямолинейное решение», – отметил юрист.

Он также объяснил, что суд не захотел слушать доводы представителей вуза о том, что уровень образования в университете соответствует всем требованиям. «Вуз лишают лицензии, если обучение студентов не является качественным и профессиональным. В нашем же случае мы пытались донести до суда, что все те недочеты, которые называли в Рособрнадзоре, не существуют. Но суд эти доводы слушать не захотел и, основываясь на решениях, которые приняли в Москве, вынес вот такое решение», – добавил Привалов.

Напомним, Арбитражный суд Москвы 10 февраля 2017 года отказал Европейскому университету в иске, оспаривающем претензии Рособрнадзора. Судье не хватило документов, которые бы подтвердили отсутствие нарушений. Проблемы у вуза начались еще в 2016 году, в том числе из-за запросов депутата Государственной думы Виталия Милонова. Рособрнадзор приостановил действие лицензии на время разбирательств. К университету также появились претензии у Смольного — в правительстве Петербурга оказались недовольны перепланировкой, сделанной вузом в здании на Гагаринской улице, дом 3, и расторгли договор аренды.